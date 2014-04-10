Сборная Украины поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Улучшить свой рейтинг украинской команде, а также трем ее соседям по таблице - Франции, России и Мексики - удалось благодаря падению сборной Хорватии с 16-го на 20-е место. На данный момент у сборной Украины 913 пунктов.

Не обошлось без изменений и в стане лидеров, где сборная Аргентины опустилась с 3-го на 6-е место. Этим воспользовались поднявшиеся вверх команды Португалии (3), Колумбии (4) и Уругвая (5). Лидируют в таблице по-прежнему команды Испании и Германии.

Отметим, что рейтинг сборной Украины в ближайшее время может существенно понизиться. Согласно официальным планам команды до старта отборочного турнира Евро-2016 (сентябрь 2014 года) у команды не запланировано ни одной товарищеской игры. На чемпионат мира-2014, игры которого пройдут в Бразилии, команда также не попала и набрать там баллы в рейтинг не сможет.