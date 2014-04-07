Украинка Чибисова не сумела подняться на пьедестал почета чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Уже в первом упражнении - рывке - украинка неудачно выполнила два подхода из трех - взяв со второй попытки штангу весом 84 кг, и не подняв штангу в 87 кг. А в толчке Чибисова удачно справилась со снарядом весом в 104 и 107 кг, но не смогла зафиксировать штангу весом в 112 кг. Итоговый результат составил 191 кг. Это позволило украинке занять 7-е место и в толчке, и в рывке, и в сумме многоборья.

Чемпионкой Европы в этой весовой категории стала Елена Шадрина из России, показавшая результат 212 кг. Второе место на счету румынки Лореданы Томы, третье - Зои Смит из Великобритании.

Как сообщал УНИАН, накануне серебряную медаль завоевала одесситка Юлия Паратова, ставшая обладательницей первой награды сборной Украины на этом турнире.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Тель-Авиве (Израиль) с 5 по 12 апреля.