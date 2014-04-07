Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена традиционная пятерка лучших игроков.
Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.
Лучшими защитниками стали Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ»), на счету которого 20 очков, 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот, а также Рикки Минард («Будівельник») - у которого статистика в середнем за игру составляет 10 очков, 9.6 передачи, 3.6 подбора и 1.6 перехвата.
Среди форвардов были отмечены Максим Пустозвонов («Азовмаш») - 16 очков, 4.5 подбора, 3 передачи и 1.5 перехвата и Станислав Тимофеенко («Днепр») - 12 очков, 11 подборов, 5 передач и 2 блок-шота.
Лучшим центровым стал Дариуш Лавринович («Будівельник») - 18 очков, 9 подборов, 2.3 передачи, 1.6 блок-шота и 1.3 перехвата.
На минувшей неделе состоялись сразу два матча с участием команд из лидирующей четверки. Киевский "Будівельник" неожиданно разгромил в гостях БК "Донецк" с преимуществом в 37 очков - 105:68. В свою очередь, лидер чемпионата "Химик" (Южный) уже в ранге победителя регулярного чемпионата уступил мариупольскому "Азовмашу" - 61:77.
В регулярном первенстве осталось провести еще один матч ("Азовмаш" - "Днепр"), однако он уже никак не скажется на итоговой турнирной таблице регулярного первенства. "Химик" занял первое место (соотношение побед и поражений - 23/3), "Строитель" второе - 19/7, "Азовмаш" третье - пока 18/7.
По результатам регулярного первенства стали известны пары команд четвертьфинальной стадии плей-офф: БК «Химик» - БК «Киев», БК «Будівельник» - МБК «Николаев», БК «Азовмаш» - БК «Одесса», БК «Донецк» - БК «Ферро-ЗНТУ».
В нынешнем сезоне на стадии 1/4 финала команды сыграют до двух побед по формуле 1 - 1 - 1. Четвертьфинальные серии продлятся с 12 по 18 апреля.