Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками стали Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ»), на счету которого 20 очков, 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот, а также Рикки Минард («Будівельник») - у которого статистика в середнем за игру составляет 10 очков, 9.6 передачи, 3.6 подбора и 1.6 перехвата.

Среди форвардов были отмечены Максим Пустозвонов («Азовмаш») - 16 очков, 4.5 подбора, 3 передачи и 1.5 перехвата и Станислав Тимофеенко («Днепр») - 12 очков, 11 подборов, 5 передач и 2 блок-шота.

Лучшим центровым стал Дариуш Лавринович («Будівельник») - 18 очков, 9 подборов, 2.3 передачи, 1.6 блок-шота и 1.3 перехвата.

На минувшей неделе состоялись сразу два матча с участием команд из лидирующей четверки. Киевский "Будівельник" неожиданно разгромил в гостях БК "Донецк" с преимуществом в 37 очков - 105:68. В свою очередь, лидер чемпионата "Химик" (Южный) уже в ранге победителя регулярного чемпионата уступил мариупольскому "Азовмашу" - 61:77.

В регулярном первенстве осталось провести еще один матч ("Азовмаш" - "Днепр"), однако он уже никак не скажется на итоговой турнирной таблице регулярного первенства. "Химик" занял первое место (соотношение побед и поражений - 23/3), "Строитель" второе - 19/7, "Азовмаш" третье - пока 18/7.

По результатам регулярного первенства стали известны пары команд четвертьфинальной стадии плей-офф: БК «Химик» - БК «Киев», БК «Будівельник» - МБК «Николаев», БК «Азовмаш» - БК «Одесса», БК «Донецк» - БК «Ферро-ЗНТУ».

В нынешнем сезоне на стадии 1/4 финала команды сыграют до двух побед по формуле 1 - 1 - 1. Четвертьфинальные серии продлятся с 12 по 18 апреля.