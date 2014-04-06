"Черноморец" обыграл запорожский "Металлург" в матче УПЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этого матча одесская команда вышла на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

Хозяева поля одесского стадиона владели преимуществом на протяжении всего матча. Уже на 3-й минуте Алексей Гай открыл счет, а на 20-й Алексей Антонов удвоил преимущество "Черноморца". После этого темп игры немного спал и хозяева довольствовались контролем мяча и сохранением преимущества, а не его наращиванием. Вспышка активности произошла в концовке игры, когда на 83-й минуте Гай оформил собственный дубль, доведя общий счет до крупного - 3:0.

Таким образом, "Черноморец" набрал 36 очков и вышел на 4-е место в турнирной таблице, опередив харьковский "Металлист".

Как сообщал УНИАН, ранее в 24-м туре донецкий «Шахтер» с крупным счетом обыграл львовские «Карпаты» (3:0), «Севастополь» обыграл полтавскую «Ворсклу» (1:0), а симферопольская «Таврия» уступила «Днепру» со счетом 0:2.

Центральный матч тура "Динамо" (Киев) - "Металлист" (Харьков) состоится позже в воскресенье.