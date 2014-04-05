Сборная Украины по теннису уступила в парном матче Кубка Дэвиса шведам

Как сообщает корреспондент УНИАН, парная игра получилась сверхнапряженной и длилась почти четыре часа.

В этом матче украинцы изначально выглядели аутсайдерами. Пара Сергей Бубка - Денис Молчанов проводит совместные матчи крайне редко, в основном в Кубке Дэвиса. В то же время, Роберт Линдстедт занимает в парном рейтинге 11-ю позицию, а Йохан Бюрнстрем – 46-й.

Тем не менее, игра затянулась на все пять сетов и украинцы имели неплохие шансы на победу. В первых двух сетах пары обменялись победами на тай-брейках - сначала 7:6 в пользу шведов, а затем украинцев. Более того, в третьей партии украинцы выиграли со счетом 6:3 и получили отличную перспективу на победу в целом в матче. Но, затем соперник оказался сильнее в четвертой партии - 6:4, и в решающей, пятой, которая продлилась более часа. Здесь скандинавы переломили ситуацию в свою пользу лишь в 18-м гейме - 10:8.

Таким образом, после двух дней общий счет матча стал 2:1 в пользу сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне Сергей Стаховский и Артем Смирнов выиграли свои одиночные встречи. И для общей победы сборной Украины в матче достаточно выиграть одну из двух завтрашних одиночных игр.