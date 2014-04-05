«Днепр» выиграл первый матч УПЛ в Симферополе в 2014-м году

Как сообщает корреспондент УНИАН, днепропетровцы забили в ворота соперника два безответных мяча.

«Днепр» стал одной из первых команд, решившихся после зимнего перерыва в Премьер-лиге приехать в Крым и сыграть там матч УПЛ. В предыдущих турах домашние матчи с участием «Таврии» и «Севастополя» в целях безопастности либо переносились на другие стадионы, как это было в игре «Таврия» - «Динамо», состоявшейся в Киеве, либо вообще переносились на более поздний срок.

Матч в Симферополе прошел без каких-либо эксцессов. При этом крымские болельщики не проявили интереса к игре украинского чемпионата с участием одного из лидеров турнира. Стадион был заполнен менее чем наполовину. Игра шла с заметным преимуществом гостей. На 9-й минуте счет открыл бразильский легионер днепропетровцев Джулиано, а на 54-й минуте серб Никола Калинич ударом с пенальти удвоил перевес гостей – 0:2.

Накануне свой первый матч на родном стадионе 2014-м году провел и ФК «Севастополь», обыгравший полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0.

Таким образом, «Днепр» сравнялся в турнирной таблице с донецким «Шахтером» - по 20 игр и по 44 очка. Правда, у «Днепра» есть пропущенные игры в других турах соревнований. «Шахтер» же позже сегодня проведет свой матч 24-го тура.

Как сообщал УНИАН, 24-й тур УПЛ продлится до 6 апреля, когда состоится центральный матч – «Динамо» (Киев) – «Металлист» (Харьков).