Сестры Семеренко не попали в число призеров масс-старта Гонки чемпионов

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом соревновании участвуют по 10 спортсменов в мужских и женских гонках из мировой элиты.

В масс-старте обе украинки выступили неудачно. При этом, по итогам предварительных соревнований в стрельбе на скорость, где разыгрывались места на стартовой дорожке, Валентина Семеренко заняла второе место, уступив в скорости и точности поражения мишеней только россиянке Ольги Вилухиной. Тем не менее, в самой гонке (дистанция на 6 км. с четырьмя огневыми рубежами) Валентина финишировала лишь 8-й - 38,7 секунды отставания от победительницы, а Вита – 9-й – 55,6 секунды. Украинки опередили только швейцарку Селину Гаспарин, отставшую более чем на 1 минуту.

Первое место заняла француженка Мари Дорен-Абер, преодолевшая дистанцию за 18 минут 04,5 секунды, следом за ней финишировала норвежка Тура Бергер 3,8 секунды отставания, а третьей на финиш пришла трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева из Беларуси - 6,7 секунды отставания.

В программе Гонки чемпионов также запланирован мужской масс-старт, который начинается в эти минуты (в этой дисциплине представителей Украины нет). Кроме того, спустя час пройдут финальные соревнования - смешанная эстафета, где все участники поделятся на 10 пар (мужчина и женщина) и разыграют призовой фонд Гонки чемпионов.

Как сообщал УНИАН, Гонка чемпионов является самым престижными международным коммерческим стартом в биатлоне и ежегодно собирает в Москве сильнейших спортсменов по итогам сезона.