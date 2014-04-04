«Украинские атаманы» во второй раз подряд проиграли «Команде России» в WSB

Как сообщает корреспондент УНИАН, для общей победы украинцам нужно было выигрывать со счетом 5:0, либо при 4:1 побеждать в дополнительном бою.

Судьба путевки в полуфинал решилась уже после трех боев. Лишь в самом легком весе «атаман» Азат Усеналиев сумел победить Бахтовара Назирова раздельным решение судей – 2:1 – 47:48, 48:47, 49:46. Но, уже во втором бою россиянин Дмитрий Полянский единогласным решением судей победил Павла Ищенко (все три арбитра выставили счет 48:47). А в третьем бою Александр Беспутин набрал второе очко для россиян и обеспечил своей команде выход в полуфинал, победив Тараса Головащенко единогласным решением судей – все по 49:46.

В четвертом бою россияне и вовсе обеспечили себе победу в матче. Эдуард Якушев оказался заметно сильнее Александра Ганзули – 45:48 и дважды по 46:48. А в заключительном бою среди супертяжеловесов россиянин Максим Бабанин и вовсе сумел нокаутировать Егора Плевако в третьем раунде.

Таким образом, матч завершился со счетом 4:1 в пользу россиян.

Как сообщал УНИАН, в первом матче 31 марта в Москве «Команда России» также выиграла со счетом 4:1.