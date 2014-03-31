Европейская федерация регби отменила этап чемпионата Европы в Одессе
13:11, 31 марта 2014Спорт
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Этап чемпионата Европы по регби-7 в Одессе, который должен был состояться 31 мая - 1 июня в Одессе, отменен "в связи с исключительной ситуацией в Украине".
Европейская федерация регби / fira-aer-rugby.com
Об этом сообщает пресс-служба одесского регбийного клуба "Кредо-1963".
В сообщении клуба приводится текст официального решения Европейского отделения Международной федерации регби (FIRA-AER). В решении, в частности, говорится: "Мужской турнир по регби-7 в дивизионе «А» в Одессе отменяется в связи с исключительной ситуацией в Украине. В дивизионе «А» в сезоне-2014 будет проведён всего один тур в Каунасе (Литва)".
Это решение размещено в официальном Twitter организации. Также оно поступило в офис Федерации регби Украины.
При этом, в FIRA-AER отметили, что примут во внимание желание Украины организовать аналогичный турнир в 2015 году.
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