Европейская федерация регби отменила этап чемпионата Европы в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба одесского регбийного клуба "Кредо-1963".

В сообщении клуба приводится текст официального решения Европейского отделения Международной федерации регби (FIRA-AER). В решении, в частности, говорится: "Мужской турнир по регби-7 в дивизионе «А» в Одессе отменяется в связи с исключительной ситуацией в Украине. В дивизионе «А» в сезоне-2014 будет проведён всего один тур в Каунасе (Литва)".

Это решение размещено в официальном Twitter организации. Также оно поступило в офис Федерации регби Украины.

При этом, в FIRA-AER отметили, что примут во внимание желание Украины организовать аналогичный турнир в 2015 году.