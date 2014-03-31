Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.

Лучшими защитниками признаны Артем Буцкий («Ферро-ЗНТУ»), на счету которого 16 очков, 6 передач, 1 подбор и 1 перехват, а также Джамал Шулер («Химик») - 25 очков, 5 подборов и 3 передачи.

Среди форвардов были отмечены Вячеслав Бобров («Киев»), в активе которого 15 очков, 9 подборов, 7 передач и 2 перехвата, а также Станислав Тимофеенко («Днепр») - 18.5 очка, 12 подборов, 2 передачи и 1.5 блок-шота в среднем за игру.

Лучшим центровым признан Максим Корниенко («Донецк») - 18 очков, 8.5 подборов, 3 блок-шот и 1.5 перехвата.

Напомним, что центральным матчем на прошлой неделе стало противостояние "Будівельник" (Киев) - "Химик" (Южный), где действующий чемпион Украины из Киева уступил лидеру нынешнего регулярного сезона со счетом 88:97.

На данный момент у "Химика" 21 победа при 2 поражениях, "Донецка" - 17/7, "Будівельника" - 16/7.