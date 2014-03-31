Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых официальный сайт турнира определил пятерку лучших игроков.
Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.
Лучшими защитниками признаны Артем Буцкий («Ферро-ЗНТУ»), на счету которого 16 очков, 6 передач, 1 подбор и 1 перехват, а также Джамал Шулер («Химик») - 25 очков, 5 подборов и 3 передачи.
Среди форвардов были отмечены Вячеслав Бобров («Киев»), в активе которого 15 очков, 9 подборов, 7 передач и 2 перехвата, а также Станислав Тимофеенко («Днепр») - 18.5 очка, 12 подборов, 2 передачи и 1.5 блок-шота в среднем за игру.
Лучшим центровым признан Максим Корниенко («Донецк») - 18 очков, 8.5 подборов, 3 блок-шот и 1.5 перехвата.
Напомним, что центральным матчем на прошлой неделе стало противостояние "Будівельник" (Киев) - "Химик" (Южный), где действующий чемпион Украины из Киева уступил лидеру нынешнего регулярного сезона со счетом 88:97.
На данный момент у "Химика" 21 победа при 2 поражениях, "Донецка" - 17/7, "Будівельника" - 16/7.