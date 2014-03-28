Министр Булатов собирается провести Евробаскет-2015 несмотря на отсутствие средств в бюджете

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, министр отметил: "Проведение турнира возможно в нескольких вариантах. Есть план А, Б или В (количество городов и количество спортивных арен, которые будут построены инвесторами). Важным моментом является то, что проведение турнира возможно только за счет умелого совокупного менеджмента и синергии: Правительство + Федерация Баскетбола Украины + инвесторы, а так же привлечения спонсорских средств. В бюджете на ближайшую перспективу на это денег нет и не будет. ьЭто объективно. Мы всеми силами продвигаемся в сторону реализации проекта. Международная федерация баскетбольных ассоциаций, а так же ее европейское отделение, с пониманием относятся к сложившейся в Украине ситуации".

Как сообщал УНИАН, ранее президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков заявил о том, что государству крайне необходимо состредоточить все свои усилия на проведении турнира, так как репутационные потери от отказа провести соревнования будут очень большими. В свою очередь, Директор Местного организационного комитета "Евробаскет-2015" Маркиян Лубкивский подчеркнул, что сами соревнования могут быть проведены за счет спонсорских средств. И от государства требуется лишь договориться с инвесторами о принципах финансирования строительства объектов - Дворцов спорта - на которых будут проходить матчи соревнований.