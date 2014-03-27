Велогонку Race Horizon Park в Киеве перенесли на неделю

Как сообщили УНИАН организаторы киевской велогонки, Международный союз велосипедистов (UCI) официально одобрил перенос дат велосоревнований на 30, 31 мая и 1 июня.

В частности в сообщении говорится: «Мы рады сообщить вам, что UCI принял ваш запрос изменения даты. Мы обновили календарь UCI и желаем вам удачи в подготовке этих мероприятий», — сообщил спортивных координатор UCI Мэтью Найт.

С учетом того, что второй день (в который традиционно проводился гонка "Критериум") приобрел статус международной велогонки, маршрут был изменен в соответствии с требованиями UCI и теперь пройдет по брусчатке улиц Красноармейской и Богдана Хмельницкого по аналогу с одной из самых престижных мировых гонок Париж—Рубе. Таким образом, теперь в Киеве проходит три полноценных международных однодневки.

Благодаря такому формату команды и гонщики смогут заработать в три раза больше очков, для дальнейшего участия в других престижных международных турах.

Организатор гонки, вице-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко отметил, что на сегодняшний день заявки на участие во всех трех гонках Race Horizon Park 2014 от иностранных команд подали представители DUKLA Trenčín TREK (Словакия), CK Banska Bystrica (Словакия), BDC MarkPol Team (Польша) и Russian helicopters (Россия).

Race Horizon Park — ежегодная традиционная столичная велогонка, проходящая в День Киева (в течении трех дней) на Майдане Независимости, Крещатике и центральных улицах города. Включает как мероприятия для любителей - Велодень (всеукраинский велопарад), так и профессиональные Международные соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park 1, 2 и 3 (категория 1.2 UCI).