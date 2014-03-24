Капитан "Будівельника" Дроздов травмировал голеностоп

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По прогнозам специалистов, Дроздов не сможет помочь своей команде ближайшие 2-3 недели. Между тем, на этой неделе команде предстоит два очень важных матча в рамках сезона в целом - ответная игра 1/4 финала Кубка Европы против сербской "Црвены Звезды" и матч регулярного чемпионата украинской Суперлиги против лидера турнирной таблицы "Химика" (Южный).

Капитан «строителей» не смог доиграть предыдущий матч против «Кривбасса», покинув паркет в 3-й четверти при помощи партнёров по команде. В нынешнем сезоне 33-летний Дроздов приносит «Будівельнику» в среднем за игру 9,2 очка, 3,8 подбора, 2,5 передачи в рамках украинской Суперлиги, при рейтинге эффективности в 13,3 балла.