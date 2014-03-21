"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов
13:54, 21 марта 2014Спорт
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В штаб-квартире Союза евроейский футбольных ассоциаций (УЕФА) в Лозанне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, где в одну пару были сведены немецкая "Бавария" и английский "Манчестер Юнайтед".
Лига чемпионов УЕФА / uefa.com
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Действующий победитель Лиги чемпионов - клуб из Мюнхена - оказался в более выгодном положении, так как первый матч проведет в гостях в Манчестере, а ответный на своем поле.
Из других пар отметим, что между собой сошлись испанские "Барселона" и "Атлетико" (Мадрид). Кроме того, финалист прошлогодней Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" (Дортмунд) сыграет с испанским "Реалом" (Мадрид), а английский "Челси" (Лондон) с французским "Пари-Сен-Жермен".
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 1-2 и 8-9 апреля.
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