"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Действующий победитель Лиги чемпионов - клуб из Мюнхена - оказался в более выгодном положении, так как первый матч проведет в гостях в Манчестере, а ответный на своем поле.

Из других пар отметим, что между собой сошлись испанские "Барселона" и "Атлетико" (Мадрид). Кроме того, финалист прошлогодней Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" (Дортмунд) сыграет с испанским "Реалом" (Мадрид), а английский "Челси" (Лондон) с французским "Пари-Сен-Жермен".

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 1-2 и 8-9 апреля.