Украинец Семенов попал в Тор-15 спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлону
В норвежском Холменколлене завершилась мужская спринтерская гонка в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2013/14, в рамках которой украинец Сергей Семенов занял 15-е место.
Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Семенов показал в этой гонке высокую скорость прохождения дистанции. Допустив 1 промах он лишь на 52,6 секунды отстал от победителя. Остальные украинцы выступили значительно скромнее - Андрей Дериземля занял 51-е место, Артем Прима - 54-е, Дмитрий Пидручный - 66-е.
Победу одержал словенец Яков Фак, следом за ним финишировали россиянин Дмитрий Гараничев и швед Бьорн Ферри.
Ранее состоялась женская спринтерская гонка, где лучшая из украинок - Мария Панфилова - заняла 15-е место.
Как сообщал УНИАН, в рамках последнего в этом сезоне этапа Кубка мира также состоятся мужская и женская гонки преследования (в субботу) и масс-старты (в воскресенье).