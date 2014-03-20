Украинец Семенов попал в Тор-15 спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Семенов показал в этой гонке высокую скорость прохождения дистанции. Допустив 1 промах он лишь на 52,6 секунды отстал от победителя. Остальные украинцы выступили значительно скромнее - Андрей Дериземля занял 51-е место, Артем Прима - 54-е, Дмитрий Пидручный - 66-е.

Победу одержал словенец Яков Фак, следом за ним финишировали россиянин Дмитрий Гараничев и швед Бьорн Ферри.

Ранее состоялась женская спринтерская гонка, где лучшая из украинок - Мария Панфилова - заняла 15-е место.

Как сообщал УНИАН, в рамках последнего в этом сезоне этапа Кубка мира также состоятся мужская и женская гонки преследования (в субботу) и масс-старты (в воскресенье).