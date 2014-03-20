Украинские биатлонистки не попали в десятку лучших спринтерской гонки на этапе Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Лучшая из украинок - Мария Панфилова - допустила один промах на огневом рубеже и отстала от победительницы на 1 минуту 13,93 секунды, заняв 15-е место. 18-й финишировала Валентина Семеренко, 30-й Наталья Бурдыга, 34-й Вита Семеренко, 65-й Юлия Джима, 87-й Ольга Абрамова.

Победительницей гонки стала трехкратная чемпионка Игр-2014 в Сочи Дарья Домрачева из Беларуси. Следом за ней финишировали норвежка Тура Бергер и Сюзан Данкли из США.

Позже сегодня состоится мужская спринтерская гонка.

Кубок мира завершится в выходные, когда пройдут мужская и женская гонки преследования (суббота) и масс-старты (воскресенье).