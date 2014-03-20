Украинские биатлонистки не попали в десятку лучших спринтерской гонки на этапе Кубка мира
15:38, 20 марта 2014Спорт
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В норвежском Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2013/14, где в спринтерской гонке украинки не смогли попасть в десятку лучших.
Дарья Домрачева / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Лучшая из украинок - Мария Панфилова - допустила один промах на огневом рубеже и отстала от победительницы на 1 минуту 13,93 секунды, заняв 15-е место. 18-й финишировала Валентина Семеренко, 30-й Наталья Бурдыга, 34-й Вита Семеренко, 65-й Юлия Джима, 87-й Ольга Абрамова.
Победительницей гонки стала трехкратная чемпионка Игр-2014 в Сочи Дарья Домрачева из Беларуси. Следом за ней финишировали норвежка Тура Бергер и Сюзан Данкли из США.
Позже сегодня состоится мужская спринтерская гонка.
Кубок мира завершится в выходные, когда пройдут мужская и женская гонки преследования (суббота) и масс-старты (воскресенье).
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