Украинские саблистки выиграли бронзу этапа Кубка мира в Анталии

Об этом УНИАН сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.

Команда в составе Ольги Харлан, Галины Пундик, Елены Ворониной и Алины Комащук в 1/8 финала обыграла Японию со счетом 45:32. Далее украинки взяли верх над француженками (45:43), в полуфинале уступили США (36:45), а в бронзовом матче взяли реванш у команды Польши, которой уступили две недели назад на этапе Кубка мира в итальянском Больцано - 45:35.

Победителем турнира в Анталии стала команда США, которая в финале обыграла сборную России.

В личном турнире лидер мирового рейтинга Ольга Харлан заняла лишь 9-е место, проиграв в 1/8 финала россиянке Юлии Гавриловой - 14:15. В свою очередь, Гаврилова в финале уступила француженке Сесиль Бердер, которая и стала победительницей турнира.