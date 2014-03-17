"Донбасс" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
В Братиславе завершился седьмой решающий матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги - Кубка Гагарина - в котором донецкий "Донбасс" обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:1 и выиграл серию до четырех побед - 4:3.
Как сообщает корреспондент УНИАН, решающая игра серии была перенесена из Донецка в Братиславу по соображениям безопасности.
Матч на нейтральной площадке в столице Словакии прошел с преимуществом украинского клуба, который считался номинальным хозяином льда.
Ровно через 4 минуты после начала игры Евгений Дадонов открыл счет, а на 7-й минуте финский легионер Теему Лайне удвоил преимущество дончан. Правда, на 17-й минуте Гинтс Мейя сократил разрыв в счете до минимума. Второй период прошел с преимуществом "Динамо" но результата не принес ни одной из команд. А в начале третьего периода Евгений Дадонов установил окончательный счет - 3:1.
Таким образом, украинская команда выиграла в серии из семи матчей - 4:3.
В четвертьфинале Кубка Гагарина "Донбасс" сыграет чешским клубом "Лев" из Праги.