"Донбасс" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Как сообщает корреспондент УНИАН, решающая игра серии была перенесена из Донецка в Братиславу по соображениям безопасности.

Матч на нейтральной площадке в столице Словакии прошел с преимуществом украинского клуба, который считался номинальным хозяином льда.

Ровно через 4 минуты после начала игры Евгений Дадонов открыл счет, а на 7-й минуте финский легионер Теему Лайне удвоил преимущество дончан. Правда, на 17-й минуте Гинтс Мейя сократил разрыв в счете до минимума. Второй период прошел с преимуществом "Динамо" но результата не принес ни одной из команд. А в начале третьего периода Евгений Дадонов установил окончательный счет - 3:1.

Таким образом, украинская команда выиграла в серии из семи матчей - 4:3.

В четвертьфинале Кубка Гагарина "Донбасс" сыграет чешским клубом "Лев" из Праги.