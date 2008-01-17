Команда Блохина не смогла обыграть харьковчан

Вчера ФК "Москва" провел первый контрольный матч на сборе в ОАЭ. Игра с украинским "Металлистом" стала первой для Олега Блохина в качестве главного тренера москвичей. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, хотя обе команды имели возможности. Блохин постоянно подсказывал своим игрокам от кромки поля, а его помощник Андрей Баль зычно призывал: "Пора забивать!" Однако команды решили закончить матч без голов. В Эмиратах "Москва" проведет еще один матч - 19 января с тунисским клубом "Этуаль Спортив". А "Металлист" в этот же день сыграет с "Крыльями Советов", сообщает Sport.rbc.