Сборная Украины заняла четвертое место в общекомандном зачете Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, всего в соревнованиях участвовали спортсмены 45 стран.

Сборная Украины в Сочи завоевала 25 наград – 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых.

Первое место на счету сборной России, завоевавшей 80 наград (30-28-22). Этот результат стал рекордным по количеству наград в истории зимних Паралимпиад. Второе место в списке сильнейших команд мира у сборной Германии (9-5-1), третье – Канады (7-2-7).

Золотые награды есть у спортсменов 15 стран. Всего награды Паралимпиады завоевали представители 19 национальных сборных.

Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2014 в Сочи проходила с 7 по 16 марта.