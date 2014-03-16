Сборная Украины заняла четвертое место в общекомандном зачете Паралимпиады
13:53, 16 марта 2014Спорт
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В Сочи завершилась соревновательная программа Зимних Паралимпийских игр-2014, где в общекомандном зачете сборная Украины заняла четвертое место.
Паралимпиада-2014 / sochi2014.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, всего в соревнованиях участвовали спортсмены 45 стран.
Сборная Украины в Сочи завоевала 25 наград – 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых.
Первое место на счету сборной России, завоевавшей 80 наград (30-28-22). Этот результат стал рекордным по количеству наград в истории зимних Паралимпиад. Второе место в списке сильнейших команд мира у сборной Германии (9-5-1), третье – Канады (7-2-7).
Золотые награды есть у спортсменов 15 стран. Всего награды Паралимпиады завоевали представители 19 национальных сборных.
Как сообщал УНИАН, Паралимпиада-2014 в Сочи проходила с 7 по 16 марта.
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