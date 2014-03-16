Лыжница Павленко принесла Украине 24-ю медаль Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой гонке приняли участие 23 спортсменки.

Украинку опередила по дистанции только немецкая спортсменка Андреа Эскау, преодолевшая 5 км. за 16 минут 08,6 секунды. Павленко отстала на 18,4 секунды, а финишировавшая третьей американка Оксана Мастерс – на 56,2 секунды.

Таким образом, на счету сборной Украины теперь 24 награды – 5 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.