Лыжница Павленко принесла Украине 24-ю медаль Паралимпиады
11:25, 16 марта 2014Спорт
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В Сочи завершилась женская лыжная гонка Паралимпиады на 5 км. среди сидячих спортсменов, где второе место заняла украинка Людмила Павленко.
Людмила Павленко / invasport.org.ua
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой гонке приняли участие 23 спортсменки.
Украинку опередила по дистанции только немецкая спортсменка Андреа Эскау, преодолевшая 5 км. за 16 минут 08,6 секунды. Павленко отстала на 18,4 секунды, а финишировавшая третьей американка Оксана Мастерс – на 56,2 секунды.
Таким образом, на счету сборной Украины теперь 24 награды – 5 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых.
Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.
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