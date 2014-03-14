Биатлонист Вовчинский принес Украине пятое золото Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы участвовали 18 спортсменов.

Вовчинский с самого начала соревнований был одним из лидеров, не допустив ни одного промаха при стрельбе. Если после первых двух огневых рубежей он отставал на 2-3 секунды от россиянина Азата Карачурина, то на третьей стрельбе соперник один раз промахнулся и серьезно отстал от тройки лидеров. В борьбе же с остальными оппонентами украинец был чуточку быстрее.

Вовчинский преодолел дистанцию за 37 минут, 41,1 секунды, опередив норвежца Нильса-Эрика Ульсета на 3,1 секунды, а россиянина Кирилла Михайлова - на 4,5 секунды.

Напомним, что ранее сегодня, золотую медаль в этой же дисциплине у женщин выиграла Александра Кононова.

Таки образом, на данный момент на счету сборной Украины 17 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.