Ольга Саладуха претендует на звание лучшей спортсменки Европы в феврале

17:38, 12 марта 2014
Спорт
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Украинка Ольга Саладуха претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале по версии Европейской ассоциации легкой атлетики.

Ольга Саладуха / Reuters

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

В феврале Саладуха выиграла международные соревнования во Франции в тройном прыжке, показав результат 14,60 м. Также она победила на чемпионате Украины в Сумах, повторив лучший результат сезона в мире - 14,65 м.

Проголосовать за Ольгу Саладуху можно на официальной странице ЄАА в Facebook до 21 марта.

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