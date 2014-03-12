Ольга Саладуха претендует на звание лучшей спортсменки Европы в феврале

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

В феврале Саладуха выиграла международные соревнования во Франции в тройном прыжке, показав результат 14,60 м. Также она победила на чемпионате Украины в Сумах, повторив лучший результат сезона в мире - 14,65 м.

Проголосовать за Ольгу Саладуху можно на официальной странице ЄАА в Facebook до 21 марта.