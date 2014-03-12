Львовские "Карпаты" могут сняться с чемпионата футбольной Премьер-лиги

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре ФК "Карпаты".

В частности, в сообщении говорится: "В том случае, если в срок до 18:00 13-го марта 2014 года Премьер-лига не осуществит абсолютно законную регистрацию новых футболистов и врача ФК "Карпаты", с которыми нашим клубом заключены контракты, которые зарегистрированы Премьер-лигой, ФК "Карпаты" оставляет за собой право рассмотреть вопрос целесообразности участия в чемпионате Украины".

Накануне львовский клуб обратился с открытым письмом к руководству ФФУ и ПЛ, где назвал действия Премьер-лиги незаконными. В частности, администрация ОПФКУ «Премьер-лига» отказала клубу в передаче необходимой информации в Федерацию футбола Украины для изготовления ряду футболистов «Паспортов футболиста» несмотря на то, что вся необходимая для этого документация была вовремя и в полном объеме предоставлена ОПФКУ «Премьер-лига». Среди них - как несколько футболистов, с которыми клуб подписал трудовые контракты на протяжении последних месяцев (гражданин Беларуси Леонид Ковель, граждане Украины Артур Новотрясов, Ярослав Волошин и Илья Михайловский), а также целая группа воспитанников системы собственных школ (воспитанники СДЮШОР «Карпаты» Назар Вербный, Святослав Горный, Виталий Данилов, Василий Кравец, Роман Лебедь, Остап Сас, Дмитрий Саутин, Олег Стефанишин, Олег Стецькив, Иван Федина, Марьян Швед; воспитанники Академии футбола «Карпаты» Владимир Сениця, Александр Олейник, Дмитрий Присяжнюк), с которыми ФК «Карпаты» заключил или трудовые контракты или Договоры на спортивную подготовку, и которые уже ранее были зарегистрированы. Также ОПФКУ «Премьер-лига» отказалась выдать карточку участника соревнований врачу молодежного состава команды «Карпаты» Оресту Байку. Отказ был объяснен неуплатой ФК «Карпаты» заявочных взносов в ОПФКУ «Премьер-лига».

Вместе с тем, в клубе отмечают, что ФК «Карпаты» неоднократно заявлял и этим еще раз подтверждает, что клуб признает и не отказывается осуществить все необходимые оплаты, и готов осуществить их сразу после проведения независимого аудита финансовой деятельности ОПФКУ «Премьер-лига». Согласие на проведение такого аудита Президент ОПФКУ «Премьер-лига» Данилов В.Б. дал в присутствии всех собственников ведущих украинских клубов на встрече еще в начале ноября 2013-го года, но так и не сдержал своего слова, не допустив к аудиту даже специалистов, услуги которых был готов оплатить львовский клуб.

В клубном заявлении отмечается, что такими действиями администрация ОПФКУ «Премьер-лига» в первую очередь нарушила не просто интересы самих футболистов, но и один из базовых принципов, на удовлетворение которых постоянно обращают внимание ФИФА и УЕФА, а именно - право на труд в соответствии с заключенными ими контрактами, и, что особенно важно, права ряда игроков на получение ими увеличенных размеров заработной платы или дополнительных выплат, которые договорно обусловлены именно участием в официальных матчах за команду клуба «Карпаты».