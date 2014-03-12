Домашний матч четвертьфинала Еврокубка "Будівельник" проведет в Каунасе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного клуба.

В сообщении отмечается: "Баскетбольный офис Евролиги известил «Будівельник» о том, что из-за небезопасной ситуации в Украине команда вновь не сможет принять своего еврокубкового соперника в Киеве. Именно поэтому, как и в прошлый раз, клуб остановил свой выбор на «Жальгирис-Арене» в Каунасе, руководство которой вновь любезно предложило нам свою помощь в столь непростой ситуации".

Киевляне уже провели в Каунасе один домашний матч, в рамках 1/8 финала Еврокубка против французского "Нантерра", который выиграли. Затем команда победила и в ответном матче во Франции, выйдя в четвертьфинал второго по значимости клубного турнира Европы.

Как сообщал УНИАН, на стадии 1/4 финала Еврокубка «строители» сыграют против победителя пары «Летувос Ритас» (Вильнюс, Литва) - «Црвена Звезда» (Сербия, Белград). Второй матч в этой паре состоится 12 марта вечером. Любопытно, что клуб из Вильнюса является самым принципиальным соперником каунасского "Жальгириса" в литовском баскетболе. И, в случае выхода в четвертьфинал "Летувос Ритас", украинская команда гарантированно получит большую поддержку фанов "Жальгириса" в "домашней" игре.