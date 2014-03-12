«Будівельник» вышел в четвертьфинал Кубка Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне выиграли с преимуществом в 5 очков ответный матч, в то время как в первой игре победили с преимуществом «+4».

Киевляне, после первой игры, проведенной на нейтральной площадке в литовском Каунасе, в ответном матче могли даже проиграть, но не более, чем с разницей в 3 очка. Тем не менее, уже в первой четверти команда добилась 10-очкового преимущества – 22:12. В дальнейшем, команда Айнарса Багатскиса уверенно сохранила свой перевес – 17:18, 18:14 и 19:27 – 76:71 по итогам матча.

Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал американский легионер ДеХуан Саммерс, набравший 18 очков.

Таким образом, столичный клуб вошел в восьмерку сильнейших команд второго по значимости европейского турнира.

В ¼ финала «строители» сыграют с победителем пары «Летувос Ритас» (Литва, Вильнюс) – «Црвена Звезда» (Сербия, Белград). Ответный матч в этой паре состоится в среду, 12 февраля. В первой игре сербы на своей площадке выиграли со счетом 88:82.