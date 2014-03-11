«Донбасс» выиграл четвертый матч серии плей-офф КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был четвертый матч серии плей-офф до четырех побед одной из команд.

Гости сразу же захватили преимущество в игре, открыв счет на 4-й минуте. Дончане провели быструю атаку правым флангом, где Туомас Киискинен выверенным пасом вывел Теему Лайне один на один с вратарем "Динамо" и нападающий "Донбасса" переиграл оппонента – 1:0. В концовке второго периода, на 39-й минуте, Максим Якуценя увеличил преимущество гостей – 0:2. В третьем периоде, на 47-й минуте, Семен Варламов довел счет до крупного – 3:0, затем Дариус Мейя сократил разрыв в счете до 1:3, но за 6 секунд до финальной сирены Туомас Киискинен установил окончательный счет матча – 4:1.

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Донбасса». Накануне, после двух домашних побед, дончане проиграли первую игру в Риге со счетом 4:7.

Теперь команды переезжают в Донецк, где 13 марта проведут 5-ю игру серии. В случае победы «Донбасса» команда выйдет в ¼ финала плей-офф Кубка Гагарина.