Андрей Проценко завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике
19:14, 09 марта 2014Спорт
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В Сопоте (Польша) завершился зимний чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, где в последний день соревнований в прыжках в высоту третье место занял украинец Андрей Проценко.
Андрей Проценко / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале в этом виде программы участвовало 8 атлетов.
Проценко завершил выступления на отметке 2 метра 36 сантиметров, преодолев планку на этой высоте с третьей попытки. На высоте, 2,38 он все три попытки провалил.
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Высоту 2,38 преодолели россиянин Иван Ухов и Мутаз Баршим из Катара. Лучшим стал Баршим, совершивший меньше неудачных попыток на протяжении соревнований. Ухов занял второе место.
Таким образом, сборная Украины завоевала на чемпионате мира три награды – серебро и две бронзы.
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