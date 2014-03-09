Андрей Проценко завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале в этом виде программы участвовало 8 атлетов.

Проценко завершил выступления на отметке 2 метра 36 сантиметров, преодолев планку на этой высоте с третьей попытки. На высоте, 2,38 он все три попытки провалил.

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Высоту 2,38 преодолели россиянин Иван Ухов и Мутаз Баршим из Катара. Лучшим стал Баршим, совершивший меньше неудачных попыток на протяжении соревнований. Ухов занял второе место.

Таким образом, сборная Украины завоевала на чемпионате мира три награды – серебро и две бронзы.