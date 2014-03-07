«Будівельник» выиграл матч Суперлиги у «Говерлы»

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне выиграли три из четырех четвертей матча.

Столичный клуб, вернувшийся из Каунаса, где был вынужден проводить по решению ULEB домашний матч против французского «Нантерра» в рамках Кубка Европы, не выглядел чересчур утомленным и уже в первой четверти обозначил свое преимущество – 23:18. В дальнейшем «строители» только увеличивали свой перевес – 26:14, 22:22 и 26:20.

Лучшим игроком в составе победителей стал американский легионер ДеХуан Саммерс, набравший 25 очков.

Таким образом, на данный момент киевляне находятся на 3-м месте в таблице. Показатели побед и поражений составляют 14/6. Лидирует «Химик» (Южный) – 16/2, вторым идет «Донецк» - 15/4.