Игрок "Будівельника" признан MVP недели в Кубке Европы
16:41, 06 марта 2014Спорт
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Игрок киевского "Будівельника" Дариуш Лавринович признан самым ценным игроком недели, в рамках которой состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка Европы.
Дариуш Лавринович / sport-express.ru
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В матче с французским "Нантерром" литовский центровой киевского клуба набрал 28 очков (двухочковые - 8/11, трехочковые - 2/3, штрафные - 6/7), сделал 9 подборов (2 в атаке), 2 передачи, 3 блок-шота и совершил 2 потери.
В тройку лучших также вошли американский защитник российского УНИКСа Эндрю Гауделюк и центровой сербской "Црвены Звезды" Бобан Марьянович.
Как сообщал УНИАН, в первом матче 1/8 финала "строители" обыграли "Нантерр" со счетом 86:82. Игра проходила в литовском Каунасе, так как организаторы соревнований запретили киевлянам проводить матч на своей площадке из соображений безопасности.
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