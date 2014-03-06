Игрок "Будівельника" признан MVP недели в Кубке Европы

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В матче с французским "Нантерром" литовский центровой киевского клуба набрал 28 очков (двухочковые - 8/11, трехочковые - 2/3, штрафные - 6/7), сделал 9 подборов (2 в атаке), 2 передачи, 3 блок-шота и совершил 2 потери.

В тройку лучших также вошли американский защитник российского УНИКСа Эндрю Гауделюк и центровой сербской "Црвены Звезды" Бобан Марьянович.

Как сообщал УНИАН, в первом матче 1/8 финала "строители" обыграли "Нантерр" со счетом 86:82. Игра проходила в литовском Каунасе, так как организаторы соревнований запретили киевлянам проводить матч на своей площадке из соображений безопасности.