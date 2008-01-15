”Шахтер” продал Лукарелли дешевле, чем купил
21:28, 15 января 2008Спорт
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Донецкий "Шахтер" договорился с итальянской "Пармой" о продаже форварда сборной Италии Кристиано Лукарелли. Сумма сделки составила 5,7 миллиона евро, сообщает официальный сайт "Шахтера". Лукарелли перешел в украинский клуб летом 2007 года из "Ливорно", причем тогда "Шахтер" заплатил за нападающего восемь миллионов евро.
32-летний Лукарелли был первым итальянским легионером в чемпионате Украины.
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