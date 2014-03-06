Профессиональная футбольная лига Украины инициирует проверку деятельности президента ФФУ Конькова

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН релизе пресс-службы ПФЛ.

В пресс-релизе отмечается: "В ходе заседания, которое состоялось 6 марта, члены центрального совета посчитали целесообразным обсудить вопросы отсутствия конструктивного сотрудничества ФФУ с ПФЛ и ее клубами, возможных нарушений президентом ФФУ Коньковым в части управления финансами ФФУ, а также публичное заявление президента ФФУ о неучастии национальной сборной команды Украины в матче со сборной США".

Также в сообщении говорится, что "во время дискуссии участники заседания постановили открыть ходатайство перед Исполкомом ФФУ о проведении детальной проверки и служебного расследования относительно опубликованных в СМИ компрометирующих документов о нарушении Коньковым принципов управления финансами ФФУ, для чего необходимо немедленно образовать рабочую группу из представителей коллективных членов и Администрации ФФУ при обязательном участии в ее работе представителей ПФЛ с последующим предоставлением сделанных выводов Исполкому ФФУ для принятия соответствующего решения".

В случае подтверждения фактов нарушений финансовой дисциплины ФФУ члены центрального совета оставляют за собой право обратиться в Исполком с инициативой немедленно созвать чрезвычайный внеочередной Конгресс ФФУ и рассмотреть вопрос о переизбрании президента Федерации футбола.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 марта Коньков сообщил о том, что сборная Украины не будет принимать участия в товарищеском матче с командой США, мотивируя это сложной политической ситуацией в Украине, при которой футбольные матчи являются неуместными. Однако уже 5 марта Коньков опроверг собственное заявление, объяснив это тем, что в разговоре с министром молодежи и спорта Дмитрием Булатовым он достиг принципиальной договоренности, что матч должен состояться при любых обстоятельствах.

Также в СМИ появлялась информация, что из-за недостатка средств в ФФУ, кроме матча с американцами, сборная Украины больше не будет проводить игр до начала отборочного цикла Евро-2016, который стартует осенью.