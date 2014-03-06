Профессиональная футбольная лига Украины инициирует проверку деятельности президента ФФУ Конькова
Профессиональная футбольная лига Украины на своем заседании приняла решение инициировать проверку финансовой деятельности президента Федерации футбола Украины Анатолия Конькова.
Об этом говорится в переданном агентству УНИАН релизе пресс-службы ПФЛ.
В пресс-релизе отмечается: "В ходе заседания, которое состоялось 6 марта, члены центрального совета посчитали целесообразным обсудить вопросы отсутствия конструктивного сотрудничества ФФУ с ПФЛ и ее клубами, возможных нарушений президентом ФФУ Коньковым в части управления финансами ФФУ, а также публичное заявление президента ФФУ о неучастии национальной сборной команды Украины в матче со сборной США".
Также в сообщении говорится, что "во время дискуссии участники заседания постановили открыть ходатайство перед Исполкомом ФФУ о проведении детальной проверки и служебного расследования относительно опубликованных в СМИ компрометирующих документов о нарушении Коньковым принципов управления финансами ФФУ, для чего необходимо немедленно образовать рабочую группу из представителей коллективных членов и Администрации ФФУ при обязательном участии в ее работе представителей ПФЛ с последующим предоставлением сделанных выводов Исполкому ФФУ для принятия соответствующего решения".
В случае подтверждения фактов нарушений финансовой дисциплины ФФУ члены центрального совета оставляют за собой право обратиться в Исполком с инициативой немедленно созвать чрезвычайный внеочередной Конгресс ФФУ и рассмотреть вопрос о переизбрании президента Федерации футбола.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 марта Коньков сообщил о том, что сборная Украины не будет принимать участия в товарищеском матче с командой США, мотивируя это сложной политической ситуацией в Украине, при которой футбольные матчи являются неуместными. Однако уже 5 марта Коньков опроверг собственное заявление, объяснив это тем, что в разговоре с министром молодежи и спорта Дмитрием Булатовым он достиг принципиальной договоренности, что матч должен состояться при любых обстоятельствах.
Также в СМИ появлялась информация, что из-за недостатка средств в ФФУ, кроме матча с американцами, сборная Украины больше не будет проводить игр до начала отборочного цикла Евро-2016, который стартует осенью.