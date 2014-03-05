«Сент-Луис» выиграл в центральном матче дня НХЛ
10:42, 05 марта 2014Спорт
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Команда Национальной хоккейной лиги «Сен-Луис Блюз» выиграла в ночь на среду в центральном матче дня регулярного чемпионата у «Тампы-Бэй Лайтнинг», проигрывая по ходу игру с разницей в две шайбы.
Александр Стин (справа) / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
«Сент-Луис», который является лидером Центрального дивизиона Конференции «Запад», крайне неудачно провел первый период, позволив сопернику забить две безответные шайбы. Отличились Алекс Киллорн и Тайлер Джонсон. Но, уже во втором периоде, «блюзмены» сравняли счет, благодаря точным броскам Патрика Берглунда и Ти Джея Оши. А в решающей третьей 20-минутке Александр Стин и Владимир Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу – 4:2.
В других матчах с участием лидеров чемпионата «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:1, а «Бостон» был сильнее «Флориды» - 4:1.
Возглавляющий сводную турнирную таблицу НХЛ «Анахайм» в ночь на среду не играл.
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