«Сент-Луис» выиграл в центральном матче дня НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Сент-Луис», который является лидером Центрального дивизиона Конференции «Запад», крайне неудачно провел первый период, позволив сопернику забить две безответные шайбы. Отличились Алекс Киллорн и Тайлер Джонсон. Но, уже во втором периоде, «блюзмены» сравняли счет, благодаря точным броскам Патрика Берглунда и Ти Джея Оши. А в решающей третьей 20-минутке Александр Стин и Владимир Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу – 4:2.

В других матчах с участием лидеров чемпионата «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:1, а «Бостон» был сильнее «Флориды» - 4:1.

Возглавляющий сводную турнирную таблицу НХЛ «Анахайм» в ночь на среду не играл.