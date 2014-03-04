Тренер "Актобе": Милевский прошел медосмотр без проблем

Об этом сообщает vesti.kz.

В частности, Мирошниченко отметил: ""Слухи о плохом состоянии здоровья Милевского - полный бред. У нас действительно было сегодня медобследование, и Артем его прошел, как и другие футболисты. Плохо ему не становилось, в конвульсиях он не бился, и вообще совершенно нормально себя чувствует. Сейчас готовится к тренировке. Откуда пошли разговоры, я не знаю"

Ранее официальная группа болельщиков ФК "Актобе" в "ВКонтакте" сообщила, что украинский форвард упал в конвульсиях, после чего доктора начали его откачивать капельницами. По неофициальной информации, "Актобе" мог разорвать контракт с игроком.

О переходе Милевского "Актобе" объявил 28 ферваля, подписав с футболистом годовое соглашение. По данным СМИ зарплата украинца в новом клубе должна составить 50 тысяч долларов в месяц. При этом в "Динамо" Милевский, по неофициальной информации, получал до 2 млн. долларов в год.