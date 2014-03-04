Сборная Украины по футболу все-таки полетит на игру с США

Об этом сообщается в Twitter Федерации футбола США.

В сообщении говорится о том, что Федерация футбола Украины «подтвердила, что команда прибудет на Кипр и матч состоится, как и планировалось».

Ранее, в ночь на вторник, 4 марта, в эфире одной из телепрограмм президент ФФУ Анатолий Коньков заявил, что команда не полетит на Кипр. «Если мы не проводим чемпионат, то о каком футболе может быть речь? Если мы не можем сыграть в Украине, то и нет смысла играть в другой стране, ведь мы играем для болельщиков, для страны. На Кипр команда не летит, и мы остаемся в Украине», - заявил Коньков.

Вместе с ним в программе участвовали главный тренер национальной команды Михаил Фоменко и капитан Руслан Ротань.

На данный момент на официальном сайте ФФУ нет ни вчерашней информации об отмене игры, ни о том, что в ФФУ вновь приняли решение сыграть матч.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина – США запланирован на 5 марта и должен состояться на Кипре. Изначально игра должна была пройти в Харькове, но по просьбе американской стороны ее решили перенести из соображений безопасности.