Сборная Украины не поедет на Кипр на матч с США

Об этом в программе "Свобода слова" заявил президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков.

"Если мы не проводим чемпионат Украины, то о каком футболе мы говорим. Если мы не можем сыграть в Украине, то почему мы должны ехать играть в такое тяжелое время для страны на Кипр? Мы играем для болельщиков, для страны. На Кипр команда не летит и мы остаемся в Украине", - заявил Коньков.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч между национальными сборными Украины и США должен был состояться в Харькове. Однако из-за обострения ситуации в государстве игру перенесли на Кипр.