Сборная Украины не поедет на Кипр на матч с США
01:40, 04 марта 2014Спорт
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Сборная Украины не поедет на товарищеский матч с командой США, который должен состояться в среду, 5 марта, на Кипре.
Сборная Украины не поедет на товарищеский матч с командой США
Об этом в программе "Свобода слова" заявил президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков.
"Если мы не проводим чемпионат Украины, то о каком футболе мы говорим. Если мы не можем сыграть в Украине, то почему мы должны ехать играть в такое тяжелое время для страны на Кипр? Мы играем для болельщиков, для страны. На Кипр команда не летит и мы остаемся в Украине", - заявил Коньков.
Как сообщал УНИАН, товарищеский матч между национальными сборными Украины и США должен был состояться в Харькове. Однако из-за обострения ситуации в государстве игру перенесли на Кипр.
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