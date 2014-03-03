Украинский гимнаст Степко будет выступать за Азербайджан

Об этом сообщает официальный релиз Международной федерации гимнастики.

В релизе указано, что 27-28 февраля в Лозанне (Швейцария) состоялся конгресс FIG, на котором были утверждены переходы ряда спортсменов из одной национальной федерации в другую. Всего гражданство сменили 19 спортсменов.

Украины касалось только одно изменение. никто больше из украинской сборной не ушел и, соответственно, в команду не пришел.

19-летний Степко считался самым перспективным гимнастом Украины. Он носит титул чемпиона Европы-2013 в упражнении на брусьях. На Играх-2012 в Лондоне спортсмен занял 4-е место, остановившись в шаге от медали.