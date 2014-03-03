Три украинские олимпийские чемпионки стартуют на этапе Кубка мира по биатлону

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

На этап мирового Кубка украинцы отправились основным составом, но не обошлось и без потерь. Женская команда по биатлону будет выступать без своего капитана. Из-за болезни Елена Пидгрушная, скорее всего, уже завершила сезон. Ее место в команде заняла Ольга Абрамова.

Напомним, кроме словенского старта, до конца сезона украинские спортсмены примут участие еще в двух этапах Кубка мира. Основная задача биатлонистов - сохранение квоты для Украины на следующий год - по пять мужчин и женщин. Также женская эстафетная команда борется за Хрустальный Глобус.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Андрей Дериземля, Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Седнев, Сергей Семенов; женщины - Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима (все - олимпийские чемпионки в эстафете), Ольга Абрамова, Мария Панфилова.

Этап Кубка мира в Поклюке состоится 6-9 марта.