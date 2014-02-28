«Донбасс» выиграл у «Слована» в матче КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был второй матч команды в рамках заключительной выездной серии игр в регулярном первенстве.

Матч в столице Словакии получился напряженным и малорезультативным. Тем не менее, оба раза в счете в этой игре хоккеисты вели украинского клуба.

На 6-й минуте матча финский легионер «Донбасса» Туомас Киискинен открыл счет на 25-й Мартин Бакош восстановил равновесие, но на 52-й еще один финн Петтери Виртанен забил победный гол в составе дончан - 2:1.

Таким образом, «Донбасс» в 52 матчах набрал 93 очка и, как и раньше, находится на 4-м месте в турнирной таблице Конференции «Запад». До конца регулярного первенства украинскому клубу осталось провести две игры.