Директор турнира Евробаскет-2015 считает, что Россию надо лишить футбольного ЧМ-2018 в случае интервенции в Украину

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-спикер Министерства Иностранных Дел Украины, а ныне Директор оргкомитета "Евробаскет-2015" Маркиян Лубкивский считает, что Россия должна быть лишена ЧМ-2018 по футболу в случае начала войны с Украиной.

Об этом говорится в заявлении, которое УНИАН предоставила пресс-служба МОК "Евробаскет-2015".

В частности, в заявлении говорится: "Если Россия осуществит военную интервенцию в отношении Украины, она должна была бы быть лишена ФИФА права провести Чемпионата мира по футболу 2018 года. Страна, которая осуществляет агрессию, не может принимать крупнейший мировой футбольный фестиваль. Нужно, чтобы руководство РФ уже сегодня понимало такую угрозу".

Также дипломат, много лет работавший на Балканах (1996-1999 - Союзная Республика Югославия, 2006-2009 - Республика Хорватия), призывает всех помнить трагический опыт бывшей СФРЮ и государств, образовавшихся в результате ее распада.

«Мы должны все сделать для того, чтобы в Украине не повторилась югославская трагедия, которая унесла жизни десятков тысяч людей, - заявил он Громадському ТВ. - Уроки Югославии должны побуждать Украину быть сегодня единой, последовательной и мудрой в своей политике. Нужно демонстрировать выдержку, нельзя допустить никакой жертвы и не поддаться на любую провокацию со стороны Российской Федерации".

Украинская дипломатия, по словам Лубкивского, должна работать в эти дни и часы над тем, чтобы добиться конкретных и действенных шагов в отношении России со стороны, прежде всего, Европейского Союза, НАТО и США. Вместе с тем, сегодня Украине нужно работать со всеми международными организациями, но не стоит переоценивать своих возможностей в Совете Безопасности ООН. "Там есть Россия, которая имеет право вето. России даже выгодно, чтобы Украина тратила тщетные усилия в СБ ООН. Это - своеобразная дымовая завеса, чтобы отвлечь нас от действий на других направлениях". - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Лубкивский возглавлял оргкомитет футбольного Евро-2012, а сейчас руководит подготовкой Украины к Евробаскету-2015.