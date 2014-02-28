Финальная серия чемпионата Украины по хоккею пройдет до трех побед

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК "Белый Барс" (Белая Церковь).

В финале белоцерковская команда сойдется с киевским «Компаньон-Нафтогаз».

Первые два матча назначены на 3 и 4 марта (в Киеве), третий - на 7 марта (Белая Церковь). Если в этих матчах одна из команд не одержит три победы, то четвертый матч состоится 8 марта в Белой Церкви. Если после этого поединка общий счет серии будет ничейным, то 11 марта в Киеве пройдёт пятый поединок, в котором не предусмотрено пробивание послематчевых буллитов. Команды будут играть до забитого гола.

Количество овертаймов не ограничено, игра в овертаймах продолжается до первой заброшенной шайбы. Команда, которая забросила шайбу, становится победителем матча и чемпионата Украины.

В регулярном чемпионате Украины сезона 2013/14 "Компаньон-Нафтогаз" занял первое место (58 очков), "Белый Барс" - второе - 51.