«Шахтер» выбыл из Лиги Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, горняки сыграли вничью в первом матче неделю назад – 1:1, проиграв по сумме двух игр с общим счетом 2:3.

Горняки вальяжно начали домашнюю игру, в которой их устроила бы нулевая ничья или победа. Команда не спешила атаковать ворота соперника, за что поплатилась в середине первого тайма. На 29-й минуте Даниэль Коларж точным ударом в дальний нижний угол открыл счет. А на 33-й минуте Милан Петржела удвоил преимущество своей команды. Таким образом, для общей победы по сумме двух матчей, во втором тайме горнякам необходимо было забивать три гола.

Выйдя после перерыва на поле под свист трибун «Донбасс-Арены» игроки «Шахтера» перехватили инициативу, имели немало очень опасных моментов, но довести до логичного гола сумели только один из них. На 87-й минуте Луис Адриано замкнул фланговый прострел Вячеслава Шевчука – 1:2.

Таким образом, на данный момент в числе участников Лиги Европы остаются три украинские команды – киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр» и одесский «Черноморец». Позже сегодня вечером все они проведут свои ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.