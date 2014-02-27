Тренер гандбольного клуба "Мотор" хотел встретиться в плей-офф Лиги чемпионов с испанским клубом

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Мотор".

В частности, Бебешко отметил: "В принципе все было ясно еще до начала жеребьевки, так как любой из трех возможных соперников, который мог нам достаться, является признанным европейским грандом. «Гамбург» - обладатель главного трофея последнего розыгрыша ЛЧ, «Барселона» - самый титулованный клуб европейского континента и «Киль», который выигрывал немецкую Бундеслигу 18 раз, а также ныне является действующим чемпионом Германии. На вопрос кого бы я хотел получить в соперники, до этого я отвечал, что хочу сыграть с испанцами, хотя нам достался немецкий клуб. Так что теперь будем настраиваться и готовится к играм против этой команды. Ничего страшного в этом нет, ведь всегда нужно перед собой ставить максимальные цели. Если мы подойдем к матчам против чемпионов Германии с такой же психологией как и к последней игре против «Веспрема», то возможно и результат может быть позитивным. Главное - это сражаться и верить в себя".

Анализируя игру соперника, тренер украиснкого клуба отметил: "Эта команда хорошо известна всем специалистам, более или менее разбирающимся в гандболе. Под знаменами «Киля» собраны одни из лучших сборников различных стран, поэтому уверен, что их составу может позавидовать любой высококлассный клуб. Больше нет смысла что либо комментировать".

Также тренера беспокоит тот факт, что за время. оставшееся до первой игры с "Килем" в календаре игр команды остается только один серьезный матч в национальном первенства - против "Портовика". Из-за этого команда может потерять игровой тонус, считает Бебешко: "С таким чемпионатом страны большего ожидать не приходится. Сейчас у нас появился шанс немного прийти в себя после изнурительного марафона трех последних матчей Лиги чемпионов. Постараемся качественно восстановиться, потом самым серьезным образом начнем подготовку к игре против «Портовика», а дальше нас ждет важнейший домашний матч против "Киля".

Как сообщал УНИАН, "Мотор" занял четвертое место в итоговой турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов и попал в плей-офф. По результатам жеребьевки чемпион Украины встретиться в 1/8 финала с немецким "Килем".