Луческу надеется на удачный матч "Шахтера" с "Викторией"

Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

В частности, Луческу отметил: "В Чехии был очень сложный матч. Мы играли против хорошей, непростой команды. Тем более это была первая официальная игра. Есть большая разница между товарищескими и официальными поединками. В первую очередь, наша задача была не рисковать, контролировать игру. Не планировали с первых же минут пойти в атаку, чтобы не было каких-то негативных сюрпризов. Но допустили детскую ошибку при розыгрыше штрафного. "Виктория" забила, хотя до этого они не создали ни одного момента, а у нас было 3–4 голевых ситуации. После гола пришлось рисковать. Хорошо, что Дарио сразу выполнил отличный пас, нашел открывшегося Адриано, который сравнял счет. После этого у нас было еще несколько моментов, когда могли забить и выйти вперед. Можно сказать, что результат в Чехии достаточно удобный для нас. Но это будет только в том случае, если мы выиграем дома. "Виктория" тоже была осторожна в этом поединке. Они хотели посмотреть, на что готовы. Да и нас увидеть в деле тоже. Теперь они наверняка будут действовать по-другому, поэтому завтра нас ждет сложный матч. Мы же, как обычно, попытаемся контролировать игру, задавать ее ритм и, естественно, забить мячи, чтобы победить и пройти дальше. Важно не дать возможности провести сопернику какую-то контратаку или розыгрыш стандартного положения, как в Чехии, после которого нам забили. Не будем забывать, что в прошлом году "Виктория" хорошо играла и на выезде, победила "Наполи", очень удачно действовала против "Атлетико" и "Фенербахче". Это хорошая команда. Но думаю, что мы проведем очень удачный матч и справимся с той задачей, которую ставим перед собой".

Касательно дисквалификации Ракицкого и возможных, в связи с этим, замен в составе, тренер отметил: "Скорее всего, лучший вариант будет Кривцов – Кучер. Кривцов играл больше и в прошлом году, и на сборах. Скорее всего, будет эта пара центральных защитников. Я проанализировал все поединки, которые мы провели, уровень каждого игрока в отдельности в этих матчах, беря во внимание и состояние здоровья, и уверенность каждого. Наверняка и другие изменения будут по сравнению с первой игрой, а не только вынужденная замена Ракицкого".

Касательно переноса матчей чемпионата Украины Луческу отметил: "И я, и команда хотели играть в Киеве в первом туре после перерыва. Это спорт, футбол. Никаких проблем. Хотелось бы, наоборот, чтобы футбол стабилизировал ситуацию, а люди думали о нормальных жизненных вещах, таких как спорт и футбол".

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Донецке состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" примет чешскую "Викторию" (Пльзень). Первая игра между этими командами в Чехии завершилась вничью - 1:1.