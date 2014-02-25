Баскетбольный матч Еврокубка "Будівельник" - "Нантерр" состоится в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БК "Будівельник".

Решение принято с одной оговоркой: матч состоится, если в столице Украины не обострится ситуация, став опасной для жизни баскетболистов и представителей команд.

В случае же, если события в Киеве будут далеки от стабильности, игра пройдет в Каунасе (Литва), на «Жальгирис-Арене».

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что на этой неделе отменены все матчи чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги. В том числе, пятничная игра между "строителями" и БК "Донецк", которая должна была стать центральной в этом туре.