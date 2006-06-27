Украина - Швейцария (фоторепортаж)

04:45, 27 июня 2006
Спорт
1643

38 фотографий мировых информагентств

Фото Ассошиейтед Пресс и Рейтер

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter