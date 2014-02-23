Испанцы стали соперниками сборной Украины в отборе к Евро-2016

Как сообщает корреспондент УНИАН, команда Украины изначально была посеяна во вторую корзину.

Украинцы не могли попасть в группу с командами Бельгии, Чехии, Хорватии, Венгрии, Дании, Ирландии, Швеции и Швейцарии, посеянными в той же корзине.

Наиболее опасные соперники собрались в первой корзине, которую составили национальные команды Англии, Германии, Италии, Испании, Голландии, России, Португалии, Греции и Боснии.

В остальных четырех корзинах собрались середняки и аутсайдеры европейского футбола.

В итоге, украинцы попали в группу С с командами Испании, Беларуси, Словакии, Македонии и Люксембурга.

Согласно новому регламенту соревнований (в Евро впервые примут участие 24 команды), попасть в финальный турнир может даже команда, которая займет в отборочной группе третье место. В квалификации, где сыграет рекордное количество сборных – 53 команды, будет сформировано восемь групп по шесть команд и одна группа из пяти команд. Сборные встретятся друг с другом по разу на выезде и в гостях. Девять победителей групп, девять обладателей вторых мест и лучший из обладателей третьих попадут в финальную стадию напрямую. Восемь других обладателей третьих мест в стыковых поединках решат судьбу оставшихся четырех путевок на ЕВРО. Итого – 23 команды, плюс сборная Франции, как представитель страны-организатора Евро-2016.

Отборочный турнир чемпионата Европы стартует 7 сентября 2014 года. Групповой турнир продлится до 13 октября 2015 года. Матчи плей-офф состоятся 12/14 и 15/17 ноября 2015 года.