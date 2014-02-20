Американка Боумэн выиграла соревнования фристайлисток в ски-хафпайпе на Играх

20:35, 20 февраля 2014
Спорт
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В Сочи завершились соревнования по фристайлу среди женщин в дисциплине ски-хафпайп, где олимпийской чемпионкой стала американка Мэдди Боумэн.

Мэдди Боумэн / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН, по регламенту соревнований 12 сильнейших спортсменок по итогам квалификации выполняли в финале по две попытки, а в зачет шел лучший результат.

Сегодня в финале соревновались 11 спортсменок, так как француженка Анаис Карадо на старт не вышла.

В итоге, Боумэн набрала 89,00 баллов, вслед за ней расположились в турнирной таблице француженка Мари Мартинод – 85,40 и Аяна Онозука из Японии – 83,40.

Представителей Украины в этом виде программы не было.

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