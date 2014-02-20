Сборная Норвегии выиграла соревнования Игр в командном лыжном двоеборье

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы участвовали девять национальных сборных.

Норвежцы, в составе которых выступали Йорген Граабак, Хавард Клементсен, Магнус Крог и Магнус Моан, занимали третье место после первого вида программы – прыжков с трамплина. Перед началом лыжной эстафеты их отставание от лидера из сборной Германии составляло 25 секунд. Тем не менее, уже в ходе дистанции на лыжне образовалась тройка лидеров (второе место после прыжков занимала команда Австрии), где спортсмены ехали плотной группой и никто не предпринимал попыток оторваться от соперников.

В финишном створе наиболее быстрым оказался Моан. Он на 0,3 секунды был быстрее представителя сборной Германии. Третьими финишировали австрийцы с отставанием в 3,4 секунды.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.