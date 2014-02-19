Мужской командный спринт в лыжных гонках на Играх в Сочи выиграла сборная Финляндии

14:42, 19 февраля 2014
Спорт
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В Сочи завершился мужской командный финал в рамках спринта в лыжных гонках, где олимпийским чемпионом стала сборная Финляндии.

Ливо Нисконен / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финальной гонке участвовали 10 сильнейших команд мира.

Лучше всех дистанцию преодолели Ливо Нисконен и Сами Яухоярви. Шесть этапов (по три каждый) они проехали с итоговым результатом 23 минуты 14,89 секунды. Второй финишировала сборная России – 0,97 секунды отставания, третьей – команда Швеции – 15,12 секунды проигрыша.

Сборная Украины, в составе Руслан Перехода – Алексей Красовский, заняла 11-е место во втором полуфинале из 12 команд-участниц.

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