Мужской командный спринт в лыжных гонках на Играх в Сочи выиграла сборная Финляндии

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финальной гонке участвовали 10 сильнейших команд мира.

Лучше всех дистанцию преодолели Ливо Нисконен и Сами Яухоярви. Шесть этапов (по три каждый) они проехали с итоговым результатом 23 минуты 14,89 секунды. Второй финишировала сборная России – 0,97 секунды отставания, третьей – команда Швеции – 15,12 секунды проигрыша.

Сборная Украины, в составе Руслан Перехода – Алексей Красовский, заняла 11-е место во втором полуфинале из 12 команд-участниц.